الروبل الروسي يرتفع 4% مقابل الدولار في آخر جلسات 2022

ارتفع الروبل الروسي في آخر جلسة تداول في العام اليوم لكنه ظل في طريقه لتسجيل خسائر قوية في ديسمبر بعد هيمنة مخاوف من تأثير فرض الغرب سقف لسعر النفط الروسي على عائدات الصادرات الروسية، على تداولات الشهر الجاري.

وخسر الروبل نحو 11 في المائة مقابل الدولار منذ دخول السقف السعري للنفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر بالرغم من إشارة محللين إلى أن التأثير الفني سيصبح ملموسا أكثر في يناير وفبراير.

وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش، صعد الروبل 4 في المائة مقابل الدولار مسجلا 69.30 متعافيا من أدنى مستوى بلغه في ثمانية أشهر وسجله الجلسة الماضية عند 72.9175، وفقا لـ"رويترز".

وبعد أن تراجع الروبل لمستوى قياسي أمام الدولار في مارس آذار مسجلا 120 بعد أن صدمت روسيا الأسواق بتدخل عسكري في أوكرانيا، قضى الروبل أغلب باقي العام كأفضل عملة كبرى أداء بدعم من قيود على تحركات رأس المال وتراجع الواردات ولم يفقد الصدارة سوى هذا الشهر.