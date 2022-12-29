طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع 9 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي، إلا أن العدد لا يزال ضمن نطاق يعني أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية رغم جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض الطلب على العمالة ضمن محاولاته لكبح التضخم.

وذكرت وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت تسعة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 225 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر، وفقا لـ"رويترز".

وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المطالبات ارتفع 41 ألفا إلى 1.710 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.