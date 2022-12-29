"هيئة السوق" توافق على طرح أسهم 4 شركات في "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية اليوم على طرح أسهم 4 شركات في في السوق الموازية "نمو"، وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

والشركات التي سيتم طرحها بحسب بيان هيئة السوق هي:

- شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات، سيتم طرح 760 ألف سهم تمثل 20 في المائة من أسهمها.

- شركة وجا، سيتم طرح 455 ألف سهم تمثل 13 في المائة من أسهمها.

- شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي، سيتم طرح 700 ألف سهم تمثل 20 في المائة من أسهمها.

- شركة تام التنموية، سيتم طرح 585.6 ألف سهم تمثل 16 في المائة أسهمها.

وقالت الهيئة بأن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت من موعد بداية الطرح.