ارتفاع أعداد الوحدات العقارية المفرزة في السعودية 30 %

أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية، أن طلبات الفرز في تزايد مستمر، حيث بلغت أعداد الطلبات منذ تأسيس البرنامج أكثر من 34 ألف طلب، في حين وصل عدد الوحدات المفرزة ما يزيد على 230 ألف وحدة عقارية، بمساحة إجمالية تتجاوز 73 مليون متر مربع.وأكد البرنامج في بيان له، أمس، تسجيله ارتفاعا في أعداد الوحدات العقارية المفرزة خلال الربع الرابع لعام 2022 بنسبة تجاوزت 30 في المائة مقارنة بالمدة ذاتها في 2021 بمساحة إجمالية 5.7 مليون متر مربع.وأكد أن خدماته التي يقدمها أسهمت في توفير خيارات متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين في التملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات متنوعة، لزيادة المعروض العقاري السكني أو السكني التجاري وإتاحته للمستفيدين، وذلك امتدادا لجهود برنامج الإسكان الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري في السوق ورفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030.وأشار البرنامج إلى استمرار عمله على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتة العمليات إلكترونيا مع عديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية وذلك لإتمام عمليات الفرز، إضافة إلى توفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج، للتسهيل على المطور العقاري في تنفيذ طلبات الفرز عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقارية ورفع كفاءتها وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030. يشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها تهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري. يذكر أن البرنامج أطلق في وقت سابق تحسينات شاملة على الخدمة المميزة التي تسهم في تقليـص مدة إجراءات إدخال بيانـات طلبـات الفرز من قبـل المكاتـب الهندسيـة بنسبـة 70 في المائة بشكل آلي. وأفاد البيان أن الربط التقني مع منصة بلـدي للتحقـق مـن الرخـص الإنشائيـة لطلبـات الفرز تسهم في تسهيـل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقاريـة، مبينا أنه تـم الاسـتـعلام عـن أكثر من 600 رخصة بناء.