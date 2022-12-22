ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأمريكية .. وتقديرات نمو الناتج المحلي تقفز إلى 3.2 %

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة بأقل من المتوقع مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية بينما تعافى الاقتصاد أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث.

وقالت وزارة العمل اليوم إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع ألفي طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.

وشهدت طلبات إعانة البطالة تأرجحا صعودا وهبوطا في الأسابيع القليلة الماضية لكنها ظلت دون 270 ألفا وهو مستوى يقول خبراء اقتصاديون إنه سيثير القلق بشأن أوضاع سوق العمل. ولم يكن لموجة تسريحات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان أثر واضح على طلبات الإعانة.

وبحسب "رويترز"، قالت الحكومة في ثالث تقديراتها للناتج الإجمالي المحلي إنه ارتفع 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي وهو تعديل بالرفع من 2.9 في المائة أعلنت الشهر الماضي. وكان الاقتصاد قد شهد انكماشا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني.