بـ 100 مليون ريال .. "موانئ" توقع اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم وشركة "MEDLOG" الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة وإعادة التصدير بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 100 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر؛ ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة "MEDLOG" السعودية هشام الأنصاري.

وبحسب "واس"، تعمل المنطقة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع على عدة مراحل وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويا، على تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية.

وتتميز المنطقة الجديدة بموقعها الذي يعطيها ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياتها اللوجستية.