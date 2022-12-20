الين عند أعلى مستوى في 4 أشهر بعد تغير مفاجئ في سياسة "المركزي الياباني"

سجل الين أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار اليوم بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام.

وسجل الدولار في أحدث تداول هبوطا بنسبة 3.5 في المائة عند 132.25 ين. وكانت أدنى مستوياته عند 132 ين، وهو مستوى شهده الدولار في منتصف أغسطس.

وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام بنسبة 0.46 في المائة صعودا من الحد الأقصى السابق عند 0.25 في المائة. كما رفعت عوائد وزارة الخزانة المساوية لها أيضا، إذ قفزت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنسبة 3.711 في المائة هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 103.99، وهو مستوى بين نطاق تداوله لهذا الشهر ما بين 103.44 و105.90. ويقيس المؤشر قوة العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، ومن بينها اليورو والجنيه الاسترليني، وفقا لـ"رويترز".

وكانت مكاسب الين كبيرة، إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين وانخفض الجنيه الاسترليني أيضا بنحو 3.4 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر عند 160.34 ين.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 في المائة عند 1.0628 دولار وارتفع الجنيه الاسترليني أيضا بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.2154 دولار.