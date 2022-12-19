142 ألف صفقة إيجارية خلال نوفمبر .. 37% في الرياض

سجل "المؤشر الإيجاري"، 142 ألف صفقة إيجارية خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني، في 16 مدينة يشملها المؤشر، تغطي جميع مناطق المملكة.

وأوضح في بيان اليوم، أن بيانات التقرير العاشر للمؤشر الإيجاري سجلت فيها المدن التي يشملها المؤشر خلال نوفمبر 2022 صفقات إيجارية، بلغ عدد العقود الإيجارية السكنية فيها 110 آلاف عقد، بينما قاربت العقود الإيجارية التجارية 32 ألف عقد.

وجاءت أكثر الأحياء تسجيلا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية (ظهرة لبن، الورود، طويق) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، البوادي، السلامة) الأكثر في جدة، فيما جاءت (النور، طيبة، ضاحية الملك فهد) كأكثر الأحياء في الدمام، و(ولي العهد، الشوقية، الراشدية) في مكة المكرمة، و(الثقبة، الخبر الشمالية، الخبر الجنوبية) الأكثر في الخبر.

وفي الصفقات التجارية سجلت أحياء (الخليج، العليا، طويق) الأعلى في الرياض، و(البلد، الفيصلية، الحمراء) في جدة، وفي المدينة المنورة أحياء (الغابة، العريض، الدفاع)، وأحياء (ولي العهد، الراشدية، النسيم) في مكة المكرمة، وأحياء (العنود، المنار، الدواسر) في الدمام.

وتصدرت الرياض تقرير المؤشر الإيجاري العاشر كأكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 53 ألف صفقة ما يمثل 37 في المائة من إجمالي الصفقات التجارية والسكنية، تلتها مدينة جدة التي زادت صفقاتها عن 33 ألف، ثم الدمام التي قاربت 9 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة التي بلغت صفقاتها أكثر من 8500 صفقة، فالخبر بأكثر من 8 آلاف صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 44 ألف صفقة سكنية وتجارية.