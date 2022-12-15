"بنك إنجلترا" يرفع الفائدة إلى 3.5% ويتوقع المزيد في المستقبل

رفع بنك إنجلترا سعر فائدته الرئيسة إلى 3.5 في المائة من 3 في المائة اليوم في تاسع زيادة على التوالي في الوقت الذي يحاول فيه من كبح جماح التضخم والذين بلغ مستويات قياسية.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح هذه الخطوة، وقالت إن "المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة المصرفية" قد تكون مطلوبة لمعالجة ضغوط التضخم المستمرة.