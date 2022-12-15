إدراج وبدء تداول أسهم "مجموعة كابلات الرياض" الإثنين المقبل

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض في السوق الرئيسة اعتبارا من يوم الاثنين 19/12/2022 برمز تداول 4142 وبالرمز الدولي SA15LGLI0N19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

حيث إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.



