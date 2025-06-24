أنت هنا

  • الشركات
  • عمومية "دراية" توافق على سياسة توزيع الأرباح للأعوام الـ 3 المقبلة
﻿

عمومية "دراية" توافق على سياسة توزيع الأرباح للأعوام الـ 3 المقبلة

عمومية "دراية" توافق على سياسة توزيع الأرباح للأعوام الـ 3 المقبلة
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 24 يونيو 2025 9:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:02 صباحا

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة درایة المالیة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة الـ3 أعوام المقبلة.

وبحسب بيان الشركة على "تداول"، تبدأ التوزيعات من الربع الأول 2025 وتنتهي بتوزيعات أرباح الربع الرابع 2027.

الشركة المدرجة حديثا تأسست في 2009 برأسمال 500 مليون ريال، ويتمثل نشاطها في التعامل في الأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب في الأوراق المالية، وتقديم المشورة في الأوراق المالية، والحفظ في الأوراق المالية، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 10 مليارات ريال، ويملك فيها طه القويز الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 19.25%.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

"غازكو" تقر توزيع 86.3 مليون ريال أرباحا عن النصف الأول من 2025

24 يونيو 2025
الشركات

شركة تابعة لـ "سيسكو" توقع اتفاقيات امتياز تشغيل محطات بضائع بـ 1.57 مليار ريال

23 يونيو 2025
الشركات

"قو للاتصالات" تكمل الاستحواذ على 51 % من "إيجاد التقنية" بـ86.7 مليون ريال

23 يونيو 2025
الشركات

"أمريكانا" تبدأ مناقشات للاستحواذ على حصة في "كرافيا"

23 يونيو 2025
الشركات

شركة تابعة لـ "بنان" توقع عقدا مع "أرماح" لتطوير ناديين رياضيين بـ 244 مليون ريال

23 يونيو 2025
الشركات

تحديد النطاق السعري لطرح شركة الأندية للرياضة بين 7 و7.50 ريال للسهم

22 يونيو 2025