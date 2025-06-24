عمومية "دراية" توافق على سياسة توزيع الأرباح للأعوام الـ 3 المقبلة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة درایة المالیة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة الـ3 أعوام المقبلة.

وبحسب بيان الشركة على "تداول"، تبدأ التوزيعات من الربع الأول 2025 وتنتهي بتوزيعات أرباح الربع الرابع 2027.

الشركة المدرجة حديثا تأسست في 2009 برأسمال 500 مليون ريال، ويتمثل نشاطها في التعامل في الأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب في الأوراق المالية، وتقديم المشورة في الأوراق المالية، والحفظ في الأوراق المالية، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 10 مليارات ريال، ويملك فيها طه القويز الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 19.25%.