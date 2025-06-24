"غازكو" تقر توزيع 86.3 مليون ريال أرباحا عن النصف الأول من 2025

وافق مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية على توزيع 86.3 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025.

وبحسب بيان الشركة على "تداول" بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم، حيث تبلغ حصة السهم الواحد من التوزيع 1.15 ريال، يمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم.

الشركة حددت تاريخ الأحقية ليكون 30 يوليو 2025، بحيث تشمل الأحقية المساهمين المسجلين في سجلات مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما سيتم توزيع الأرباح في 13 أغسطس 2025.

وأهابت الشركة بالمستثمرين غير المقيمين الذين يتمتعون بإعفاءات ضريبية فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التواصل معها خلال 5 أيام من تاريخ الاستحقاق لتزويدها بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.

"غازكو" تعمل في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال، إضافه إلى تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل الغازات، وتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، ويشمل نشاطها جميع استخدامات الغاز سواء ماكان للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية، حيث تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولا للنقل والتوزيع.