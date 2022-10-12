ارتفاع أسعار المنتجين في أمريكا يفوق التوقعات خلال سبتمبر بفعل تكاليف الخدمات والسلع

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر وسط صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع، الأمر الذي يرجح أن يظل التضخم مرتفعا بشكل كبير لبعض الوقت.

وأوضحت وزارة العمل اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل البيانات لشهر أغسطس لتظهر انخفاض المؤشر 0.2 في المائة بدلا من هبوطه 0.1 في المائة كما تم الإعلان سابقا.

وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 8.5 في المائة بعد صعود بنسبة 8.7 في المائة في أغسطس.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" أنه من المرجح أن تظهر بيانات ستنشر غدا ارتفاع أسعار المستهلكين في سبتمبر، مما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام.