أعلى مستوى للقطاع الصناعي السعودي غير النفطي خلال 35 شهرا .. نما 22 % خلال أغسطس

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية 16.8 في المائة خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ارتفاع أغسطس الـ16 على التوالي منذ مايو 2021، حيث سجل انكماشا خلال الـ12 شهرا السابقة منذ مايو 2020 حتى أبريل 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أغسطس 139.1 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة.

جاء ارتفاع الإنتاج الصناعي في أغسطس على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 15.5 في المائة "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة"، نتيجة رفع السعودية إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى له بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.

وبلغ الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في يوليو 135.8 نقطة مقابل 117.6 نقطة في الشهر نفسه من 2021.

وسجل نشاط التعدين أعلى مستوياته عندما بلغ 147.2 نقطة في أبريل من 2020، بعد أن رفعت السعودية إنتاج النفط إلى أعلى مستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا.

معلوم أن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط بدءا من مايو 2020، ضمن تحالف "أوبك+" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.

إلى ذلك، ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية "ثاني الأنشطة وزنا بـ22.6 في المائة" 22 في المائة خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، ليتعافى القطاع الصناعي غير النفطي من تداعيات جائحة كورونا، التي أضرت بالعالم في الفترة الماضية.

وارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية إلى 147.8 نقطة وهو الأعلى خلال 35 شهرا "منذ سبتمبر 2020 البالغ حينها 150.4 نقطة".

كما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، علما بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9 في المائة".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 2.9 في المائة في أغسطس 2022، مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 2.2 في المائة.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 3.9 في المائة عن مستويات الشهر السابق، فيما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 10.6 في المائة مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض. والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي، ويعكس التطور، الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرا إلى اختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه بعام الأساس، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه بعام المقارنة.



وحدة التقارير الاقتصادية