طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بفعل الإعصار فيونا .. أعلى مستوى منذ 4 أشهر

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر. وتعود القفزة الأعلى من المتوقع في طلبات الإعانة والتي كشفت عنها وزارة العمل اليوم لأسباب أهمها إعصار فيونا، حيث ارتفعت الطلبات بشكل خاص في بويرتوريكو التي اجتاحتها العاصفة في النصف الثاني من الشهر الماضي.

كما يرجح أن تتأثر بيانات طلبات الإعانة في الأسابيع المقبلة بفعل الإعصار إيان، الذي تسبب في دمار واسع النطاق عبر ولايات فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية في نهاية سبتمبر.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية بواقع 29 ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 219 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر .

وكانت زيادة الأسبوع الماضي الأعلى منذ يونيو. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار تقديم عدد طلبات بأقل ثلاثة آلاف عما تم إعلانه من قبل.