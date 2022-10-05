الرئيس التنفيذي لأرامكو: سوق النفط لا تركز على انخفاض الطاقة الفائضة

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، خلال منتدى للطاقة في لندن أمس، إن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن فائض طاقة الإنتاج العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفض للغاية.ووفقا لـ"رويترز"، أضاف الرئيس التنفيذي لأرامكو، "السوق تركز على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أجزاء مختلفة من العالم. إنهم لا يركزون على أساسيات العرض".وأضاف أن الطاقة الفائضة تبلغ 1.5 في المائة من الطلب العالمي، مشيرا إلى أن توفير مخزون احتياطي من الطاقة الفائضة، الذي سيتم استخدامه عندما تعيد الصين فتح اقتصادها وترفع قيود مكافحة كوفيد - 19، ليس مسؤولية أرامكو السعودية وحدها.وأوضح الناصر أن الطلب على النفط سينمو حتى 2030 وما بعدها، مشيرا إلى أن العالم لديه خطة معيبة للتحول في الطاقة.وأكد أن سوق النفط تركز على اقتصاديات المدى القصير وليس الطويل، ومشكلة أوروبا هي الغاز، والغاز الطبيعي المسال نظرا إلى نقص السعة الفائضة، مضيفا: "نبقي على سوقنا في آسيا رغم الطلب الأوروبي".وفي حديثه في المؤتمر نفسه، قال فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة شل: إن الأسعار المرتفعة الحالية لا تترجم بسهولة إلى تحول في تخصيص رأس المال، نظرا إلى أن مشاريع النفط والغاز قد تستغرق عقودا حتى تنتج وتؤتي ثمارها.وأضاف "لا يمكنكم الحصول على استجابة سريعة لإشارات السوق التي نشهدها اليوم"، وذكر أن استراتيجية "شل" الشاملة لا تزال تركز على الابتعاد عن منتجات النفط والغاز.وقال "لا يمكننا العيش في هذا العالم دون طاقة فائضة".وأشار فان بيردن، الذي سيترك "شل" العام المقبل، إلى أنه إذا كان لديه مليار دولار إضافي لإنفاقه، فسيستثمر في "نظام طاقة المستقبل".