"سناب شات" تطلق مركز العائلة في السعودية .. ثاني دول العالم تطبيقا للخدمة

أطلقت منصة "سناب شات" خدمة "مركز العائلة" في المملكة كأول دولة في العالم تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالميا بعد ألمانيا، بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم على التطبيق ومن يتواصل معهم، لكن دون استعراض محتوى المحادثات، حفاظًا على خصوصيتهم واستقلاليتهم.

وكما تُمكّن الأهالي من الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق المنصة على مدار الساعة لحمايتهم. وتزوّد الخدمة أولياء الأمور وأبناءهم بأدوات جديدة لمساعدتهم على إجراء محادثات بناءة ومفتوحة حول الأمان عبر الإنترنت.

وأكدت إسراء عسيري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعد إطلاق الخدمة اليوم، أن التعاون مع سناب لإطلاق مركز العائلة هو إحدى الخطوات التي تسعى الهيئة من خلالها لتوفير منصات محتوى تضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تقدم مستويات جديدة من الحماية، حيث يجب أن يكون المستخدمون أصدقاء على Snapchat قبل أن يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.

وأضافت أنه وفقا لدراسة أجرتها سناب و"ديلويت ديجيتال، يستخدم 71 % من الأهالي في السعودية تطبيق سناب شات، وعبر ميزة "مركز العائلة"، يُمكن لهم الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق الثقة والأمان في سناب على مدار الساعة، مؤكدة أن المملكة تواصل تحقيق نمو هائل في رحلتها نحو التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات، مع ضرورة توفير مساحات آمنة للمستخدمين على الإنترنت.

من جانبه، قال جورج وولفارت رئيس السياسات العامة في شركة سناب : إن مركز العائلة سيسهم في تسهيل المحادثات بين الأهالي وأبنائهم فيما يتعلق بالأمان عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل إيجابي على نشاط المستخدمين في المملكة.

وأضاف : إن عدد مستخدمي التطبيق في السعودية يفوق 20 مليون مستخدم شهريا ويصل إلى 90 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و 34 عاما، مما يجعله أحد أبرز منصات التواصل في المملكة.

وأوضح أن سناب تخطط لإضافة خصائص أمان إضافية إلى ميزة "مركز العائلة" خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة للتحكم بالمحتوى مخصّصة للأهالي، وإتاحة المجال للأبناء بإبلاغ والديهم عند التواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap عن حساب مشبوه أو محتوى مسيء.