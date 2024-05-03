99 % نسبة انتشار الإنترنت في السعودية و63.7% نسبة شراء المنتجات والخدمات إلكترونيا

سجلت المملكة ارتفاعا في مدى انتشار استخدام الإنترنت خلال عام 2023 بوصولها إلى 99% من المستخدمين، فيما توزع استخدام النطاق على الجنسين بواقع 99.3% من الذكور، و 98.5% من الإناث، بحسب تقرير "إنترنت السعودية" لعام 2023 الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وأوضح التقرير، أن 52.3% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يقضون 7 ساعات فأكثر يوميًا في استخدامه، فيما يستخدمه 84.7% من المنزل، و72% أثناء التنقل، و43.4% من مواقع العمل.

وأشار إلى أن أوقات ذروة الاستخدام خلال اليوم من 9 مساءً وحتى 11 مساءً، فيما يشكل يوم الجمعة يوم الذروة خلال الأسبوع، كما يشهد شهر ديسمبر ذروة الاستخدام خلال السنة في المملكة.

وبحسب التقرير سجل الهاتف المتنقل أكثر الأجهزة استخدامًا لتصفح الإنترنت بنسبة 98.9%، يليه أجهزة الكمبيوتر بنسبة 55%، ثم الجهاز اللوحي بنسبة 39%، ثم الأجهزة الأخرى كالساعات الذكية ومنصات الألعاب وقارئ الكتب بنسبة 29.9%.

فيما بلغت نسبة استخدام أنظمة التشغيل للأجهزة المحمولة 61.5% لأندرويد، و38.1% لـ"IOS"، ووصلت نسبة استخدام أنظمة تشغيل الكمبيوتر للويندوز إلى 91.1%، والماك بنسبة 7%.

وكشف تقرير "إنترنت السعودية" عن أنشطة استخدام الإنترنت، وأكثر المواقع زيارة في المملكة، ونسبة استخدام المتصفحات وباقات الإنترنت المتنقل المستخدمة بواقع 95.5% للخدمات الحكومية و 73.6% للخدمات البنكية.

واستعرض التقرير السنوي مؤشرات التسوق عبر الإنترنت في المملكة إذ بلغت نسبة شراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت 63.7%، نفذها 55.7% من الذكور، و74.6% من الإناث، في حين شمل التقرير رصدًا لأعلى تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا وكذلك تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية، إضافة إلى خدمات التخزين السحابي التي وصلت نسبة استخدامها إلى 71.4%.

وعن أثر البنية التحتية للمملكة في تحقيق انتشار الإنترنت لا سيما وأن المملكة ضمن أعلى 10 دول في سرعات الإنترنت المتنقل، أكد التقرير نمو وانتشار تقنية إنترنت الأشياء باشتراكات تصل إلى أكثر من 12 مليون اشتراك، وكذلك نمو حجم حركة بيانات الإنترنت بالمملكة إلى أكثر من 42 مليون تيرا بايت، بمعدل استهلاك 44 جيجا بايت شهريًا لبيانات الإنترنت المتنقل للفرد.

وفي مجال معرفات الإنترنت، بين التقرير أن المملكة ضمن أعلى عشر دول في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت بنسبة تبني وصلت 61%، لافتًا إلى نمو أسماء النطاقات السعودية إلى 57 ألف نطاق خلال 2023.