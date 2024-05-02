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  • 5 طالبات سعوديات ضمن أفضل 3 متميزين في مسابقة أبل العالمية

5 طالبات سعوديات ضمن أفضل 3 متميزين في مسابقة أبل العالمية

5 طالبات سعوديات ضمن أفضل 3 متميزين في مسابقة أبل العالمية
المصدر: "واس"
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 2 مايو 2024 9:15 مساء
  • حدثت فى الخميس 2 مايو 2024 10:24 مساء

أعلنت شركة "أبل" فوز 5 طالبات سعوديات ضمن أفضل 3 تطبيقات مميزة من بين 350 فائزا يمثلون 35 دولة في تحدي Swift العالمي من شركة آبل، وترشح إحداهن لمركز متقدم ضمن أفضل 3 مميزين في مسابقة أبل العالمية، والفائزات هن: جواهر العنزي، أفراح جبير، هيا السابر، وجد الهدلق، والجوهرة المسعود.

وجاء الفوز بالشراكة مع أكاديمية طويق التي ساهمت في بناء قدرات الطالبات بأهم المهارات لبناء وتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام تقنيات أبل.

 وأشاد رئيس شركة أبل، تيم كوك، بالطالبة جواهر العنزي كأول سعودية تكون من أفضل ثلاثة مشاريع مميزة في هذا التحدي.
 وقالت جواهر  العنزي: إنها كانت قريبة جدًا من جدها الذي توفّي وهي في عمر الخامسة، وبعد فترة وجيزة أصيبت بالتلعثم الذي أصبح منهكًا لها، وبمرور الوقت، وبمساعدة والدها، تمكنت من تعلم طرق التحكم في التأتأة، وتعمل الآن في مشروعها على إنشاء تطبيق اسمه طفلي My Child ، الذي يمكن مستخدميه من مساعدتهم في حالات التأتأة.
 وأضافت : "لم يجعلني والدي أشعر بأنني مختلفة أبدًا، وآمل أن يفعل تطبيقي نفس الشيء لأي طفل أو شاب يعاني من التأتأة".
 ويحكي تطبيق "طفلي" قصة جواهر شامان من خلال عيون طفلة تتلعثم، ويتميز بشخصيات مستوحاة من والدها وجدها، ويرشد التطبيق المستخدمين من خلال التمارين التي تساعد على إبطاء تنفسهم وإعدادهم لتجارب الحياة الواقعية مثل قراءة قصة في فصل دراسي، واستخدمت جواهر شامان AVFAudio لإضافة أصوات تحاكي الطريقة التي يقسّم بها والدها الجمل إلى أجزاء صغيرة يسهل التحكم فيها.
 وذكرت جواهر شامان أنها تطمح أن تعمل كمبرمجة في السعودية، كما ترغب في نشر تطبيق "طفلي" على متجر التطبيقات ومواصلة إنشاء التطبيقات التي تساعد الآخرين.
 

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