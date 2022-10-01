التضخم في إندونيسيا يرتفع إلى 5.88% .. أعلى مستوى منذ 2015

ذكر محافظ بنك إندونيسيا أنه من المحتمل أن يكون التضخم في البلاد قد تسارع بأسرع وتيرة له، منذ عام 2015، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود الأكثر استخداما في البلاد.

ومن المتوقع أن يكون التضخم الرئيسي قد تسارع ليصل إلى 5.88 في المائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل عام، طبقا لما ذكره محافظ بنك إندونيسيا، واهيو أجونج نوجروهو في منتدى اليوم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومن شأن هذا أن يبقي التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو ما بين 2 و4 في المائة، للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن تكون مكاسب أسعار المستهلكين قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أعوام، عند 1.1 في المائة وفقا لمسح أجراه البنك مساء أمس.

وكان البنزين، الذي ارتفعت أسعاره بواقع 0.91 في المائة، المحرك الرئيسي للمكاسب.