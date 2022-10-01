وزير المالية الألماني يحذر من استنفاد صندوق دعم الطاقة 

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى عدم استنفاد صندوق دعم تكاليف الطاقة الجديد، الذي يقدر بـ200 مليار يورو.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم: "يجب أن تهدف جهودنا إلى عدم استنفاد 200 مليار إن أمكن"، مؤكدا ضرورة توسيع عروض الطاقة من أجل خفض أسعار السوق.

وطالب ليندنر بإبقاء ثلاث محطات طاقة نووية متصلة بشبكة الكهرباء وإعادة تشغيل اثنتين، على الأقل، مشيرا إلى ضرورة تطوير مصادر جديدة لإمدادات الغاز وتقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء، داعيا إلى التوسع السريع في الطاقة المتجددة، وفقا لـ"الألمانية".

وقال: "كلما مضينا قدما في هذا المجال بشكل أفضل، تمكنا من الاستغلال الأمثل لصندوق الـ200 مليار يورو".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أول أمس الخميس عن إنشاء صندوق إغاثة لتخفيف تكاليف الطاقة، بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو.