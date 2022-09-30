غرائب القياس

في 15 نيسان (أبريل) 1999، فقدت رحلة الشحن التابعة للخطوط الجوية الكورية رقم 6316 من شنغهاي إلى سيئول، بسبب عدم تقيد الطاقم بتعليمات البرج "بالأمتار" وقراءات مقياس الارتفاع "بالأقدام"، ما تسبب في مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة أشخاص كانوا على الأرض وأصيب 37 آخرين.

كل شيء في هذا الكون عمل بدقة وبقياسات لا تقبل الخطأ، من دقة خلق أجسادنا إلى انتظام حركة الكواكب، ولأهمية القياس خصص له يوم عالمي للاحتفال به، وهو يوم يحتفل فيه العالم بذكرى توقيع اتفاقية المتر، الذي عقد في 20 أيار (مايو) 1875 في باريس، فرنسا. حاليا، هناك 61 دولة أعضاء في هذه المنظمة، ويتم تنفيذ مشروع اليوم العالمي للقياس بشكل مشترك من قبل المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

والقياس الدقيق ضروري في جميع جوانب الحياة في العلم والصناعة وتحسين جودة الحياة والاقتصاد والتجارة الدولية وحماية البيئة العالمية، لذا عملت له مراكز وهيئات مختصة بكل تفاصل القياس لضمان جودة الحياة والمحافظة على سلامة البشر!

هناك عديد من وحدات القياس التي يتم استخدامها يوميا والمعروفة في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال المتر والكيلو والليتر وغيرها، لكن في الطرف الآخر توجد وحدات قياس أخرى ربما لم تسمع عنها أبدا تتصف بالطرافة والغرابة!

ومنها وحدة اللحية وهي وحدة مستوحاة من السنة الضوئية، لكن لقياس مسافات قصيرة للغاية. تعرف وحدة اللحية الثانية بأنها الطول الذي تنمو فيه لحية الفيزيائي العادي في الثانية "نحو خمسة نانومترات"، أما الوحدة التي لا تقل عنها غرابة فهي وحدة سموت التي تساوي تقريبا 1.7 متر، ابتكرها أوليفر سموت ويشير واحد سموت إلى طول قامته!

ووحدة بلويت التي تم استخدامها من قبل الإمبراطورية العظمى وتعرف بأنها المسافة التي يمكن أن يركضها حيوان الملك الأليف في ساعة واحدة! ووحدة شيبي وتساوي أقرب مسافة تبقى فيها الأغنام مجتمعة في قطيع، وهي نحو ثمانية/ سبعة ميل.

أما مقياس السيريومتر هو مقياس نادر الاستخدام يساوي مليون وحدة فلكية، أي مليون ضعف متوسط المسافة بين الشمس والأرض. يعادل ذلك نحو 15.8 سنة ضوئية! وواحد ميكي ـ على اسم الشخصية الكرتونية ـ ويمثل طول أصغر حركة يمكن اكتشافها لفأرة الكمبيوتر، ويعادل ذلك 0.1 مليمتر. ووحدة قوة الحمير التي تقيس القوة وتعادل 250 واط، أي ما يعادل ثلث وحدة قوة الحصان. ويعادل مؤشر بيج ماك "الذي صاغته "الإيكونوميست"" القوة الشرائية للدول المقاسة من حيث تكلفة بيج ماك همبرجر.