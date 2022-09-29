انخفاض بطالة السعوديين إلى 9.7 % بنهاية الربع الثاني.. الأدنى خلال 21 عاما

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.7 في المائة، مقابل 10.1 في المائة في الربع الأول من العام ذاته.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ نهاية النصف الأول 2001 البالغ 8.3 في المائة "أي أنه الأقل خلال 21 عاما"، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول من 2020. ويتساوى المعدل المسجل في الربع الثاني 2022 مع نظيره في 2002 بنفس نسبة البطالة 9.7 في المائة.

ويشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، التي تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030. كما يعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في 2016.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أيار (مايو) 2021، برنامج نطاقات المطور، الذي أسهم بدوره في انضمام السعوديين لسوق العمل بوتيرة متسارعة في القطاع الخاص.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني في 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، واستمر في الانخفاض مع التعافي الاقتصادي، ليبلغ 11.7 في المائة في الربع الأول 2021، ثم 11.3 في المائة في الربعين الثاني والثالث، و11 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة، التي تطبقها الجهات المعنية في الدولة.

وكان الربع الثاني 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما كان الربع الثالث ثانيا خلفه.

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين بنهاية الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فقد ارتفع المعدل إلى 51.8 في المائة، مقابل 50.1 في المائة، وبلغ المعدل للذكور 67.5 في المائة، بينما بلغ للإناث 35.6 في المائة.

فيما انخفض المعدل لغير السعوديين إلى 73.8 في المائة مقابل 74.8 في المائة، وبلغ المعدل للذكور 92 في المائة، بينما بلغ للإناث 31.6 في المائة.

وانخفض معدل البطالة في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) إلى 5.8 في المائة مقابل 6 في المائة، وبلغ 1.9 في المائة لغير السعوديين مقابل 2.2 في المائة.

يشار إلى أن مصدر البيانات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.

والبيانات لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "وكالة الخدمة المدنية".

وبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "وكالة الخدمة المدنية"، بيانات أولية.

ويتم إصدار البيانات الإحصائية لسوق العمل السعودية، وفقا لمسح ميداني، وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة‬.

ومعدل البطالة هو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل للسكان في سن العمل "15 عاما فأكثر"، أما معدل المشاركة في القوى العاملة فهو، عبارة عن نسبة قوة العمل "المشتغلون والمتعطلون" إلى السكان "15 عاما فأكثر".

والمتعطلون هم الأفراد "15 عاما فأكثر"، الذين كانوا دون عمل خلال الأيام السبعة السابقة لمقابلة الأسرة، ويبحثون عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمقابلة "أي قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل".

ويشمل ذلك الذين لم يبحثوا عن عمل بسبب أنهم كانوا ينتظرون بدء عمل متفق عليه بالفعل، أو لأنهم كانوا يريدون إنشاء أعمالهم الخاصة، كما يشمل القادرين على العمل، ومستعدين للالتحاق به خلال الأيام السبعة السابقة للمقابلة، أو الأسبوعين المقبلين.

*وحدة التقارير الاقتصادية