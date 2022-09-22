فايزر تقدم 6 ملايين جرعة لكوفيد لـ 132 دولة منخفضة الدخل

قالت شركة فايزر اليوم إنها تعتزم توفير ما يصل إلى ستة ملايين جرعة علاجية من دوائها المضاد لكوفيد-19، لصندوق (جلوبال فاند) غير الحكومي من أجل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بهدف معالجة التفاوت في مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن جرعات علاج باكسلوفيد ستكون متاحة من خلال (آلية الاستجابة لكوفيد-19) التابعة للصندوق لصالح 132 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل هذا العام، شريطة موافقة الجهات التنظيمية المحلية.

وبينما يتوفر باكسلوفيد على نطاق واسع في العديد من الدول الغنية، فإن الوصول إليه محدود للغاية في الدول الفقيرة. وتقول فايزر إن اتفاقية التوريد جزء من استراتيجيتها لتسهيل الوصول العادل إلى علاجات كوفيد التي يتم تناولها عن طريق الفم.

وبحسب "رويترز" أبرمت الشركة اتفاقا مع عدة شركات لصناعة الأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية من أجل إنتاج العلاج بسعر أقل من أجل الدول النامية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في بيان "هذا الاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة من شأنها تعزيز الوصول العادل (للدواء) للمرضى المعرضين لمخاطر عالية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل".