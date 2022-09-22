الروبية الهندية تتراجع إلى مستوى قياسي

تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم بعد قرار البنك المركزي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدولار ارتفع أمام الروبية اليوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 80.54 روبية لكل دولار، في حين وصل خلال التعاملات إلى مستوى قياسي قدره 80.6212 روبية.

وقال أنينديا بانجيرجي خبير العملات في شركة كوتاك سيكيورتيز للوساطة المالية إن الروبية تحقق أداء جيدا منذ يوليو الماضي بفضل دعم بنك الاحتياط الهندي للعملة المحلية.

وفي حال استمرار صعود مؤشر قيمة الدولار سيصل إلى 81 روبية.