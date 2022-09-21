طلبات براءات الاختراع المودعة في السعودية تنمو 37% خلال النصف الأول من 2022

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية صدور التقرير الإحصائي النصف سنوي لمعلومات الملكية الفكرية، الذي يتضمن أبرز المؤشرات والإحصاءات الخاصة بمجالات الملكية الفكرية بما في ذلك أعداد الطلبات المودعة والوثائق الصادرة لكل مجال.

وبحسب "واس"، أظهر التقرير نموا في عدد طلبات براءات الاختراع المودعة في المملكة خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37 في المائة، كما شهدت طلبات التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف نموا بنسبة 26 في المائة، كما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية 18,965 طلبا بزيادة بلغت نسبة 1 في المائة، وبلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية المودعة 661 طلبا بانخفاض 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.