للمرة السادسة على التوالي .. روسيا تخفض الفائدة الرئيسية إلى 7.5%

قرر البنك المركزي الروسي اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 7.5 في المائة ليستمر خفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وفي أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي وانسحاب الاستثمارات الأجنبية بكثافة من روسيا، قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة إلى 20 في المائة. وشهدت الشهور التالية تراجعا مطردا لمعدل التضخم وارتفاع سعر الروبل حتى وصل إلى أعلى من مستوياته قبل الأزمة.

وبرر البنك المركزي قرار خفض الفائدة اليوم بالإشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبلغ معدل التضخم خلال أغسطس الماضي إلى 14.3 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

وأدى ضعف الطلب الاستهلاكي وعدد من العوامل الخاصة إلى تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار، بحسب البنك المركزي الروسي. كما سجل الاقتصاد الروسي أداءا أفضل من التوقعات خلال يوليو الماضي.