«سكاي» لـ"الاقتصادية": نستهدف بالشركة الجديدة توطين التقنية وتطوير منتجات جديدة

أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية مع شركة سنستايم الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، لإنشاء شركة جديدة في المملكة بقيمة استثمارية تقدر بـ776 مليون ريال لتمويل مختبر ذكاء اصطناعي متطور، وابتكار وظائف متميزة للسعوديين الموهوبين لوضع المملكة في مركز الريادة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس أيمن الراشد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، إن الهدف من المشروع نقل التقنية وتوطينها في السعودية وفيما بعد نقل للمنطقة، وسيكون التركيز ليس فقط على بيع منتجات، بل تطوير منتجات جديدة وبناء قدرات سعودية.وستعمل الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي مع مجموعة سنستايم بشكل وثيق لتطوير حلول في مجالات متعددة، من ضمنها المدن الذكية وذكاء الأعمال والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توطين رؤيتها الحاسوبية المتطورة ومنصة للتعلم العميق، التي ستوفر فوائد مباشرة للمملكة والمنطقة. وسيكون مختبر الذكاء الاصطناعي مركز بحث وتطوير متخصص، ما يسمح للجيل المقبل من علماء البيانات بالاستفادة من نقل التكنولوجيا وخبرة سنستايم الواسعة في هذا المجالومن المقرر أن تركز شركة سنستايم الشرق الأوسط وإفريقيا على تمكين المنظومة المحلية للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات في مجال الرؤية الحاسوبية، ودفع عجلة الابتكار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.وقال المهندس الراشد، إن هذا المشروع المشترك مع شركة عالمية رائدة بحجم مجموعة سنستايم، حيث تمثل الاتفاقية الحالية خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الوطنية وبناء منظومة قوية للذكاء الاصطناعي مبنية على الابتكار.