«سكاي» لـ"الاقتصادية": نستهدف بالشركة الجديدة توطين التقنية وتطوير منتجات جديدة

وستعمل الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي مع مجموعة سنستايم بشكل وثيق لتطوير حلول في مجالات متعددة، من ضمنها المدن الذكية وذكاء الأعمال والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توطين رؤيتها الحاسوبية المتطورة ومنصة للتعلم العميق، التي ستوفر فوائد مباشرة للمملكة والمنطقة. وسيكون مختبر الذكاء الاصطناعي مركز بحث وتطوير متخصص، ما يسمح للجيل المقبل من علماء البيانات بالاستفادة من نقل التكنولوجيا وخبرة سنستايم الواسعة في هذا المجال
ومن المقرر أن تركز شركة سنستايم الشرق الأوسط وإفريقيا على تمكين المنظومة المحلية للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات في مجال الرؤية الحاسوبية، ودفع عجلة الابتكار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وقال المهندس الراشد، إن هذا المشروع المشترك مع شركة عالمية رائدة بحجم مجموعة سنستايم، حيث تمثل الاتفاقية الحالية خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الوطنية وبناء منظومة قوية للذكاء الاصطناعي مبنية على الابتكار.
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