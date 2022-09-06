7 مزادات تعرض 66 عقارا على 400 ألف متر مربع

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة سبعة مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 5 – 12 أيلول (سبتمبر) 2022، بمساحات عقارية تتجاوز 400 ألف متر مربع. وتعرض المزادات أكثر من 55 عقارا يتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وفندق ومحطة محروقات.وتبدأ بمزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني، الذي يعرض عقارا في مدينة جدة، ومزاد أصول الإلكتروني الذي يعرض عشرة عقارات في منطقة القصيم، ومزاد دانات المشرق الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارا في المنطقة الشرقية، ومزاد دانات الشرقية الحضوري الذي يعرض تسعة عقارات في المنطقة الشرقية، ومزاد سحابة الإلكتروني، الذي يعرض عقارين في كل من محافظتي رنية وتربة، ومزاد سحابة الطائف الإلكتروني، الذي يعرض عقارا في مدينة الطائف، وأخيرا مزاد دانة الغربية الإلكتروني، الذي يعرض ستة عقارات في مدينتي مكة المكرمة وجدة، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات إلكترونيا. ويعد "إنفاذ" مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.