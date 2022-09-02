لائحة تنفيذية لتسجيل العقار العيني .. إنشاء سجلات إلكترونية للعقارات وتعقب التعديلات عليها

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الذي تضمن 51 مادة يعمل بها اعتبارا من اليوم.

ونصت اللائحة على تشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة و 6 من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتضمنت اللائحة التي نشرتها الصحيفة الرسمية إنشاء السجل العقاري إلكترونيا بما يسمح بحفظ وأرشفة المستندات وتعقب التعديلات ومعرفة القائمين بإدخالها.

ويقسم السجل بحسب اللائحة إلى مناطق عقارية يعطي لكل منها رقم متسلسل برقم المدينة أو المحافظة أو المركز ويخصص لكل عقار صحيفة عقارية تكون جزءا من السجل العقاري ويكون رقمها مميزا وفريدة .

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