الأدنى منذ 2017 .. مكررات ربحية الأسهم السعودية قرب نطاقها التاريخي عند 15.4 مرة

واصلت مكررات الأرباح في سوق الأسهم السعودية تراجعاتها، إذ بلغت 15.4 مرة "باستثناء الشركات الخاسرة" بنهاية جلسة 31 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن كانت عند 17.7 مرة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، يعد مكرر السوق الحالي هو الأدنى منذ الربع الرابع من 2017، وذلك بحسب البيانات الربعية لتداول.

ومع تراجع القيم السوقية منذ مايو الماضي ونمو أرباح الشركات، تراجعت المكررات من أعلى مستوى مسجل في الربع الثاني من 2021 البالغ 33 مرة تقريبا.

والمكرر الحالي قد يكون عاملا داعما للسوق السعودية في حال استمرت تقلبات الأسواق العالمية، ولا سيما أن المكرر الحالي قرب النطاق التاريخي للسوق الذي يراوح بين 15.3 و12.2 مرة، وذلك إلى جانب أن الأرباح المتوقعه للشركات المدرجة لا تزال إشاراتها جيدة.

ومكرر الأرباح هو حاصل قسمة سعر السهم على ربحيته، ويعني ذلك عدد الأعوام التي يحتاج إليها مالك السهم ليستعيد ما دفعه عند شراء السهم، وعليه فكلما انخفض مكرر ربحية شركة فهو مؤشر إيجابي، في حين كلما ارتفع كان مؤشرا على تضخم سعر السهم، مقارنة بأرباحه.

ويعد أيضا أحد المؤشرات المالية المهمة لتقييم وشراء الأسهم، إلا أن هناك عددا من المؤشرات الأخرى المهمة، التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وبشأن مكررات الأسهم السعودية فرادى، فتتداول 11 في المائة من أسهم الشركات محل الرصد دون مكرر السوق، وهي (اللجين، المملكة، كيمانول، سبكيم العالمية، كهرباء السعودية، التصنيع، مبكو، سابك للمغذيات الزراعية، جي آي جي، وأسترا الصناعية).

ورغم تسجيل السوق مكررات منخفضة، مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن 28 في المائة من الأسهم المدرجة "لا تشمل صناديق الريت" تتداول بمكررات سالبة، كونها سجلت صافي خسارة لإجمالي آخر أربعة فصول بنهاية الربع الثاني من 2022.

في المقابل، تتداول 13 شركة عند مكرر مرتفع يتجاوز 100 مرة، تصدرها أسهم شمس بمكرر 4.4 ألف مرة، ثم جاكو بمكرر ألف مرة، وأيضا أسهم شركة التطويرية الغذائية بمكرر 998 مرة.

وخلال الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في الربع الثاني 2022، اقترب صافي دخل السوق من مستوى 732 مليار ريال لإجمالي الفترة.

ونمت أرباح الشركات المدرجة في الربع الثاني 19.5 في المائة، مقارنة بالربع الأول 2022، وذلك للربع الثامن على التوالي.

وبحسب التحليل، فإن أربعة قطاعات تتداول دون مكرر السوق، فيما تتداول 15 قطاعا أعلى من المكرر "لا تشمل قطاع الصناديق العقارية المتداولة"، علما أن قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية تعد أقل مكررات القطاعات بمكرر 8.5 و14.2 مرة تقريبا.

في حين يتصدر قطاع "الرعاية الصحية" المكررات المرتفعة عند مكرر يتجاوز 43 مرة، بينما يتداول قطاع "الأدوية" والذي يشمل شركة واحدة وهي الدوائية بمكرر سالب.

وحدة التقارير الاقتصادية

