طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع وتسريح العاملين ينخفض

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مجددا الأسبوع الماضي، كما تراجع تسريح العاملين في أغسطس، مما يتفق مع الطلب القوي والأوضاع الشحيحة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل اليوم إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 5 آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 232 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 6 آلاف عما تم إعلانه سابقا، وفقا لـ"رويترز".

وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي في أسعار الفائدة لكبح التضخم، الأمر الذي أثار خطر حدوث ركود، فإنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع.

ولا تزال الطلبات أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.