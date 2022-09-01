20 ألف شجرة تين في الطائف تغذي الأسواق وتزيد وفرة الإنتاج المحلي

يعد التين من أجود الفواكه الموسمية التي تتميز بإنتاجها مزارع الطائف خلال فصل الصيف من كل عام لما تحتويه على المذاق الشهي والعناصر الغذائية والصحية على الإنسان، إضافة لفوائدها بتحسين صحة القلب والشرايين والرؤية، ومنع الضمور البقعي وتحمي البشرة بجانب العناصر الغذائية التي تكسب جسم الإنسان الفيتامينات والبروتينات.

ويحرص المزارعون في الطائف على زراعة التين أو ما يسميه البعض "الحماط"، حيث لا تخلو أغلب المزارع من أشجاره التي تضيف بأوراقها الخضراء الكبيرة وفرة للظل في فترة الصيف، إذ تقدر أعداد الأشجار بالمحافظة بـ 20 ألف شجرة تين تغذي الأسواق بإنتاج وفير يصل إلى 500 طن من يونيو إلى أغسطس بأحجام مختلفة وبجودة عالية.

وتوجد أصناف عدة لشجرة التين منها، التين المحلي والبراون التركي والسلطاني والفرتي والملوكي وكذلك التين الشوكي، فيما يواجه التين أحيانا بعض الأمراض التي تصيبه ومن أهمها : صدأ التين، ولفحة الأوراق، وحفار ساق التين، والمن، والحشرة القشرية إذ تكافح بالمبيدات الحشرية والفطرية.

ويُقدم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف خدمات للمزارعين تساعدهم على زيادة الإنتاج ومن أبرزها أعمال الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية التي تخدم المزارعين، بجانب فرق مكافحة الآفات الزراعية التي تزورهم استجابة لطلباتهم؛ لرش محاصيلهم الزراعية ووقايتها من الآفات.