التضخم في إيطاليا عند أعلى مستوى منذ 37 عاما خلال أغسطس .. 8.4%

كشفت تقديرات أولية لوكالة الإحصاء الوطنية في إيطاليا "إيستات" عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري، و8.4 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات "إيستات" التي نشرها عبر موقعه الرسمي، أدت زيادة أسعار الطاقة بنسبة 44.9 في المائة، مقارنة بـ 42.9 في المائة في يوليو إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة(من 95.5 إلى 10.5 في المائة، والسلع المعمرة (من 3.3 في المائة إلى 3.9 في المائة)، مما دفع التضخم إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ ديسمبر 1985 حينما بلغ 8.8 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

وخلافا لأسعار الطاقة والأغذية المصنعة، سجلت أسعار الخدمات المرتبطة بالنقل تراجعا طفيفا من 8.9 في المائة في يوليو إلى 8.4 في المائة في الشهر الجاري.