«روشن» تعزز الوعي بالتقنيات الجغرافية في الهندسة المعمارية والبناء

وقعت روشن، شركة التطوير العقاري الوطنية السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF، مذكرة تفاهم مع إسري، الشركة الرائدة عالميا في مجال تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS وذكاء الموقع.وبموجب الاتفاقية ستعتمد "روشن" مجموعة منتجات وخدمات "إسري" لجميع متطلباتها المتعلقة بالجغرافيا المكانية خلال تطويرها 200 مليون متر مربع من الأحياء المستدامة والمتكاملة في مختلف أنحاء المملكة، كما ستعمل مع "إسري" لتعزيز الوعي بنظم ومعايير وقدرات التقنيات الجغرافية في قطاع الهندسة المعمارية والبناء في المملكة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إثراء معرفة المطورين المحليين بأفضل ممارسات نظم المعلومات الجغرافية، التي تلعب دورا جوهريا في رؤية المملكة 2030 لتطوير الأعمال المحلية.