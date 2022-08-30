إنفاق قياسي للمستهلكين على قطاع التعليم .. 890 مليون ريال في أسبوع

سجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية نموا 13.7 في المائة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 27 آب (أغسطس)، مقارنة بالأسبوع السابق له، لتبلغ 11.59 مليار ريال كأعلى إنفاق في سبعة أسابيع.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، نمت مبيعات 14 قطاعا، في حين تراجعت ثلاث قطاعات خلال الفترة.

وتصدر قطاع التعليم النمو بواقع 233 في المائة مسجلا إنفاقا قياسيا بلغ 890.1 مليون ريال، بحسب البيانات المتوافرة منذ أيار (مايو) 2020.

وتتزامن الفترة مع عودة الطلاب إلى قاعات الدراسة لبداية عامهم الدراسي الجديد، إذ انتظم في بداية العام الجديد أكثر من 5.8 مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك الثانوية، إضافة إلى 315.9 ألف طالبا وطالبة في مرحلة رياض الأطفال.

ومقارنة بالفترة التي سبقت بدء العام الدراسي في 2021، فإن حجم الإنفاق زاد 27.5 في المائة، إذ بلغ حينها نحو 698.2 مليون ريال.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، حل قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنحو 13.7 في المائة وحجم مبيعات 1.58 مليار ريال، إذ نمت المبيعات 12.3 في المائة.

وثانيا جاء قطاع "المطاعم والمقاهي" بمبيعات 1.48 مليار ريال مشكلا 12.8 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، علما أن مبيعات القطاع تراجعت 1.2 في المائة.

وعلى مستوى المدن، زاد الإنفاق في الرياض 20.1 في المائة ليبلغ 3.68 مليار ريال لتشكل بذلك 31.8 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في جدة نحو 1.8 مليار ريال ونحو 612.5 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، نمت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي 3 في المائة لتبلغ نحو 142.7 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 138.6 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 81.2 ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية