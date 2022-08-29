بعد خروج 6 من القائمة .. 9.3 مليار ريال خسائر متراكمة لـ 24 شركة مدرجة

سجلت 24 شركة سعودية مدرجة في السوق الرئيسة خسائر متراكمة بنحو 20 في المائة فأكثر من رأسمالها، حسب أحدث البيانات المالية المتاحة بنهاية الربع الثاني 2022.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات نحو 9.26 مليار ريال، إذ تشكل في المتوسط 43 في المائة من رؤوس أموالها مجتمعة البالغة 21.5 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، نجحت ست شركات في الخروج من قائمة الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الثاني نتيجة تعديل أوضاعها أو تحسن أرباحها وهي: البحر الأحمر، نسيج، الحكير، وفرة، شاكر، والصادرات.

وبنهاية الربع الثاني 2022، سيطر قطاع التأمين على النصيب الأكبر من الشركات الخاسرة عبر عشر شركات تمثل 41.7 في المائة من الشركات ذات الخسائر المتراكمة.

ومن بين الـ24 شركة، تبلغ الخسائر المتراكمة لـ11 شركة نحو 20 في المائة فأكثر وبما يقل عن 35 في المائة، وست شركات أكثر من 35 في المائة إلى أقل من 50 في المائة، وسبع شركات تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، منها ثلاث شركات تتجاوز خسائرها 70 في المائة من رأس المال.



الخاسرة 50 % فأكثر

جاء ترتيب الشركات من حيث أعلى نسبة خسائر متراكمة، مقارنة برأس المال كالتالي: أولا شركة الكابلات بخسائر متراكمة تبلغ نحو 240.1 مليون ريال تعادل 91.5 في المائة من رأس المال.

نتيجة ذلك أعلنت الشركة في 28 آب (أغسطس) الجاري قيامها بتنظيم لقاء عبر وسائل التقنية الحديثة مع المساهمين لمناقشة مستجدات الشركة وخطة الإنقاذ الحالية والإجابة على الاستفسارات.

وحلت خلفها شركة سلامة للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 228.7 مليون ريال تعادل 91.5 في المائة من رأس المال أيضا، ثم شركة عناية للتأمين 105.7 مليون ريال، تعادل 70.5 في المائة من رأسمال الشركة.

بعدها شركة تهامة بخسائر 31.8 مليون ريال، تشكل 63.6 في المائة من رأس المال، ثم شركة ثمار بخسائر متراكمة 54.8 مليون ريال، تشكل 54.8 في المائة من رأسمالها.

وفي الـ14 من أغسطس، أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة صدور حكم الدائرة بالمحكمة التجارية بالرياض "بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة".

سادسا، جاءت شركة ريدان بخسائر متراكمة 179.4 مليون ريال، تشكل 53.2 في المائة من رأسمالها.

في الترتيب السابع مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بخسائر متراكمة 338.6 مليون ريال، تعادل 52.1 في المائة من رأسمالها.



خسائر بين 35 و50 %

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الصقر للتأمين 197 مليون ريال، تعادل 49.3 في المائة من رأس المال "عام 2021 آخر نتائج مالية معلنة للشركة"، تلتها شركة المجموعة المتحدة "أسيج" بخسائر متراكمة بنحو 142.8 مليون ريال، تشكل 49.1 في المائة من رأس المال.

وخلفهما شركة المتحدة للتأمين التعاوني بخسائر متراكمة تبلغ نحو 192.3 مليون ريال، تمثل 48.1 في المائة من رأس المال، وشركة أمانة للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 195 مليون ريال تعادل 45.3 في المائة من رأسمالها.

بينما بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الأسماك 152.2 مليون ريال، تشكل 38 في المائة من رأسمالها، ثم شركة الإنماء طوكيو مارين بخسائر متراكمة 111.6 مليون ريال، تمثل 37.2 في المائة من رأسمالها.



خسائر بين 20 و35 %

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية 3.87 مليار ريال، تعادل 34.2 في المائة من رأسمالها، ثم شركة تكوين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 324.6 مليون ريال تعادل 34.2 في المائة من رأس المال، وشركة أميانتيت بخسائر متراكمة 33.6 مليون ريال، تعادل 34 في المائة من رأس المال.

خلفها شركة الخليجية العامة للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 168.7 مليون ريال تعادل 33.7 في المائة من رأس المال، ثم شركة تبوك الزراعية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 125.1 مليون ريال تعادل 31.9 في المائة من رأس المال.

بعدها، شركة ملاذ للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 151.8 مليون ريال تعادل 30.4 في المائة من رأس المال، ثم شركة اتحاد الخليج بخسائر متراكمة تبلغ نحو 133.8 مليون ريال تعادل 29.2 في المائة من رأس المال.

يليها، شركة الباحة بخسائر متراكمة 81.9 مليون ريال تعادل 27.6 في المائة من رأس المال، ثم شركة ميدغلف بخسائر متراكمة 280.8 مليون ريال تعادل 26.7 في المائة من رأس المال.

خلفها، شركة مسك بخسائر متراكمة تبلغ نحو 102.4 مليون ريال، تعادل 25.6 في المائة من رأس المال، ثم شركة أسمنت الجوف 340.9 مليون ريال، تعادل 23.8 في المائة من رأس المال.



نظام الشركات

نتيجة تطبيق المادة الـ150 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، بدأت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق إجراءات جديدة على الشركات الخاسرة بدءا من 22 أبريل 2017.

وتضمنت المادة الـ150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات، التي يجب القيام بها من قبل الشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال العام المالي.

ومن هذه الإجراءات يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة- خلال الـ15 يوما من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال الـ45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه- وفقا لأحكام نظام الشركات- وذلك إلى الحد، الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال، ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

وفي نوفمبر 2020 صدر الأمر الملكي القاضي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات، وعليه أصدر وزير التجارة قرارا بتعليق العمل بالمادة 150 من نظام الشركات لمدة عامين تبدأ من 25 مارس 2020.

وبحسب إجراءات الهيئة، تقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات: أولا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20 في المائة حتى 35 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الصفراء.

ثانيا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35 في المائة حتى 50 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة البرتقالية، ثالثا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الحمراء.



وحدة التقارير الاقتصادية