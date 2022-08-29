السعودية وتايلند .. تعزيز التجارة والاستثمار في 5 مجالات

بحث الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في الرياض أمس، بجورين لاك نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة في تايلندا، وذلك خلال زيارة وفد تايلندي إلى المملكة يضم 190 مشاركا من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز روابط الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات بين السعودية وتايلند على المستوى الحكومي والخاص في المجالات التجارية والاستثمارية ومنها قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وصناعات الأغذية، وريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج مع تايلند.

وشهد اللقاء حضور كل من أحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، والمهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وعجلان العجلان رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية.

وشارك 200 ممثل للشركات السعودية والتايلندية في ملتقى الأعمال السعودي التايلندي المنعقد اليوم الاثنين، في مجلس اتحاد الغرف السعودية بالرياض، بهدف تشجيع الشراكة التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وتوقيع اتفاقيات الشراكة الثنائية ومناقشة آفاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2021 بلغ 26.8 مليار ريال، حيث تصدرت أبرز السلع المصدرة إلى تايلند المنتجات المعدنية والأسمدة، بينما كانت أهم السلع المستوردة من تايلاند هي السيارات وأجزاؤها.