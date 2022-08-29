بدء استقبال ملاك العقارات في مشروع تطوير الكدوة في مكة المكرمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، بدء استقبال طلبات ملاك العقارات الواقعة في الكدوة، في مقرها الواقع على الطريق الدائري الثالث في كدي.

وأوضحت، أن المستفيدين يمكنهم الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمعرفة مواعيد الزيارة حسب الأرقام الموجودة على العقارات في إشعارات الإزالة.

وأشارت، إلى أن المستندات المطلوبة من ملاك العقارات هي: الصك الشرعي، والهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، ومطلوب من أصحاب الأنقاض تقديم أصل وصورة الوثيقة، مع الهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، وفي حال الورثة فإن المستندات الإضافية المطلوبة هي : صك حصر الورثة، وهويات الورثة، الوكالات الشرعية لوكيل الورثة وهويته.