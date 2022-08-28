أرباح قياسية للبنوك العاملة في السعودية .. ارتفعت 34.5 % في 7 أشهر

صعدت أرباح البنوك العاملة في المملكة "سعودية وأجنبية" 54.3 في المائة بما يعادل ملياري ريال، خلال تموز (يوليو) من العام الجاري 2022، لتبلغ 5.8 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت أرباح البنوك خلال سبعة أشهر من العام الجاري 34.5 في المائة بما يعادل 9.96 مليار ريال، لتبلغ 38.8 مليار ريال، مقابل 28.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.وتعد أرباح الأشهر السبعة من 2022 هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنوك.ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ15 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.وجاءت أرباح البنوك الشهرية منذ مطلع 2021 كالتالي: 5.15 مليار ريال في كانون الثاني (يناير)، ثم 3.11 مليار ريال في شباط (فبراير)، و4.02 مليار ريال في آذار (مارس)، و4.38 مليار ريال في نيسان (أبريل)، و4.75 مليار ريال في أيار (مايو)، و3.67 مليار ريال في حزيران (يونيو).وذلك علاوة على 3.76 مليار ريال في تموز (يوليو)، و5.41 مليار ريال في آب (أغسطس)، و5.93 مليار ريال في أيلول (سبتمبر)، و4.61 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر)، و3.97 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر)، و5.11 مليار ريال في ديسمبر 2021.وبعدها 5.4 مليار ريال في يناير 2022، و4.82 مليار ريال في فبراير 2022، و6.02 مليار ريال في مارس، و5.6 مليار ريال في أبريل، و5.5 مليار في مايو، و5.6 مليار ريال في يونيو، و5.8 مليار ريال في يوليو 2022.وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى فبراير 2022 "354 شهرا"، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال مارس 2022 بنحو 6.03 مليار ريال، فيما سجلت خسائر خلال سبعة أشهر فقط.أما التطور السنوي للفترة نفسها، فسجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال 2021 بنحو 53.9 مليار ريال، مرتفعة 39.3 في المائة "15.2 مليار ريال" عن مستوياتها المسجلة في 2020، البالغة 38.7 مليار ريال، فيما الترتيب الثاني لـ2019 الذي بلغت خلاله 50.3 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية