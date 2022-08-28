تحويلات الأجانب تتراجع للشهر الثالث .. 11.6 مليار ريال في يوليو

تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي بنحو 7.3 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.52 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2021، لتفقد نحو 916 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن التحويلات على أساس سنوي تراجعت للشهر الثالث على التوالي، بعد انخفاضها في حزيران (يونيو) 2 في المائة ونحو 10 في المائة خلال أيار (مايو).

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب بنحو 12.2 في المائة أو ما يعادل نحو 1.6 مليار ريال، مقارنة بيونيو، الذي بلغت التحويلات حينها نحو 13.2 مليار ريال.

وبحسب الرصد، بلغت التحويلات منذ مطلع العام وحتى يوليو نحو 88.2 مليار ريال، حيث سجلت التحويلات تراجعا 1.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، البالغة 89.22 مليار ريال.

وخلال العام الماضي 2021، بلغت تحويلات الأجانب 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار) مقارنة بنحو 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار) خلال 2020، وبنمو 2.8 في المائة.

ويعد نمو التحويلات في العام الماضي ضعيفا، وهو الأدنى منذ 2015، مع الأخذ في الحسبان أن معدل النمو في 2020 كان قويا بـ19.3 في المائة، وهو أكبر معدل نمو منذ 2009.

من جهة أخرى، نمت تحويلات السعوديين للخارج في يوليو بنحو 48.7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 6.15 مليار ريال مقارنة بنحو 4.14 مليار ريال للفترة المماثلة.

وبذلك تواصل التحويلات السعوديين للخارج بتسجيل نمو سنوي وللشهر الـ17 على التوالي، إلا أنها سجلت تراجعا مقارنة بالشهر السابق وبواقع 8.8 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية