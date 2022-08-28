تسليم 530 وحدة لمستفيدي «سكني» في مشروع لؤلوة الديار

واصل برنامج سكني تسليم الأسر السعودية المستفيدة من مشروع لؤلؤة الديار في محافظة ينبع وحداتهم السكنية، إذ أنهى البرنامج تسليم 530 فيلا سكنية لمستفيدي المشروع، وذلك بعد انتهاء العمل في الوحدات المسلمة وإيصال الخدمات والبنية التحتية، مؤكدا أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في المشروع بعد اكتمالها.ويأتي في إطار حرص البرنامج على تسليم الأسر السعودية المستفيدة من المشاريع السكنية وحداتهم فور الانتهاء منها، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.ويوفر المشروع 1182 وحدة سكنية بنظام الفلل متنوعة التصاميم والأنماط مقسمة على خمس فئات، لكل منها خصائصها الفريدة التي تميزها من حيث المساحة والتقسيم الداخلي للمرافق، ويعد المشروع خيارا مناسبا للأسر السعودية الراغبة في الاستقرار في المناطق البحرية الهادئة، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة ينبع البحر وتصاميمه، التي تجمع بين الأصالة والعصرية.ويعتمد "لؤلؤة الديار" أساليب وتقنيات البناء الحديث، حيث تم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS، التي تتميز بجودتها العالية وعزلها الفعال وتوفير استهلاك الطاقة، إضافة إلى مساهمتها في زيادة العمر الافتراضي للمباني، وذلك حرصا على تمكين الأسر السعودية من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي ذي جودة عالية وتكلفة تنافسية.وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 706,960 مترا مربعا، حيث تم تخصيص عديد من المواقع الخدمية للجهات الحكومية والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، التي من شأنها إيجاد مجتمعات متكاملة وعصرية مستدامة توفر جودة الحياة والرفاهية للسكان.