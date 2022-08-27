باريس وميونخ تتصدران 68 مدينة أوروبية في أسعار العقارات

احتلت باريس وميونخ الصدارة كأغلى مدينتين في أوروبا من حيث أسعار العقارات العام الماضي، بحسب ما أظهرته دراسة نشرتها مجموعة "ديلويت" للاستشارات المهنية.وأظهرت الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس، أن شراء منزل جديد في ميونخ يكلف في المتوسط 10.5 ألف يورو للمتر المربع، وكانت المنازل في باريس أكثر تكلفة بمتوسط بلغ 13.46 ألف يورو للمتر المربع.وكانت لندن وأوسلو وفرانكفورت أقل بكثير عند نحو 8400 يورو، في حين كانت المنازل الجديدة في مدينتي فارنا وبورجاس البلغاريتين على البحر الأسود، متاحة بمتوسط نحو 900 يورو للمتر المربع.ووفقا لـ"الألمانية"، أجرى خبراء "ديلويت" مسحا على 68 مدينة رئيسة في 23 دولة أوروبية للمقارنة.وقال ميشائيل مولر، الخبير العقاري الألماني إن أسعار خدمات البناء قد ارتفعت في جميع أنحاء أوروبا، وسلاسل التوريد المعطلة ونقص مواد البناء أدت إلى زيادة المخاطر في تخطيط وتنفيذ مشاريع البناء.وأشار مولر إلى أن نقص العمال والتضخم يتسببان في ارتفاع أسعار البناء، موضحا في المقابل أن ارتفاع أسعار الفائدة من الممكن أن يؤدي إلى إبطاء الطلب وإثباط زيادة الأسعار.وفي عديد من البلدان الأوروبية، أثر استقبال اللاجئين من أوكرانيا على سوق الإسكان - وبشكل أكبر في بولندا وسلوفاكيا والمجر - مع انخفاض المعروض من العقارات المؤجرة في الربع الثاني من 2022، وفقا للدراسة.وفي بريطانيا، كشفت دراسة تسويقية أن الراغبين في شراء المنازل للمرة الأولى يحتاجون إلى زيادة كبيرة في المبالغ المتوافرة لديهم من أجل مواكبة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الرهن العقاري.وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "زوبلا" للتسويق العقاري ونشرتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإن الباحثين عن منزل جديد يحتاجون مبلغا إضافيا بقيمة 12.25 ألف جنيه استرليني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.