الأسهم الأمريكية توسع خسائرها بعد تصريحات باول .. "ناسداك" يهبط 1%

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها اليوم بعد افتتاح تداولاتها على انخفاض، وذلك بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل السيطرة على التضخم ، لكنه لم يقدم أي مؤشر على كيفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر داو جونز بمقدار 195.29 نقطة أو 0.59 في المائة عند 33.096.49 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 34.86 نقطة أو 0.83 في المائة إلى 4164.26 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك 132.57 نقطة أو 1.05 في المائة إلى عند 12506.70 نقطة.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وهبط إلى أكثر من 0.60% عند مستوى 107.60، وارتفع اليورو 0.80% عند 1.0088 دولار.