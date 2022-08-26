«سكني»: تسليم وحدات مشروع عمائر الجوهرة في الرياض

أعلن برنامج سكني، عن اكتمال تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض، وذلك بعد انتهاء العمل واكتمال إيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، سعيا إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.وأوضح البرنامج، بأنه جرى تسليم جميع الوحدات السكنية للمستفيدين في المشروع الذي يقع على مساحة 15.473 ألف متر مربع ويوفر 112 وحدة سكنية، استمرارا لمرحلة التسليمات التي بدأها "سكني" الشهر الماضي في تسع مدن بمختلف مناطق المملكة، التي شملت 21 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء في مناطق: "الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وعسير"وتشهد منطقة الرياض، تنفيذ 24 مشروعا سكنيا تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة، وتوفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ضمن بيئة سكنية عصرية توفر أسلوب حياة يتوافق مع معايير جودة الحياة بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة لتلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، وتضم المشاريع السكنية التابعة لبرنامج سكني مساحات مخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية لتوفير بيئة جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة.ويوفر "سكني"، باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى تسعة خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنها تأتي إيمانا من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.