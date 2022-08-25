التضخم يدفع "سوني" لرفع أسعار "بلاي ستيشن 5" في 7 أسواق عالمية

فيما يشكل العثور على أجهزة بلاي ستيشن 5 من سوني مهمة صعبة أصلاً، قالت الشركة اليابانية المصنعة لأجهزة ألعاب الفيديو الشهيرة إنها سترفع سعرها في أنحاء كثيرة من العالم.

فقد أوصت شركة "سوني إنتر أكتيف إنترتاينمنت" (اس آي إي) برفع سعر التجزئة لوحدة التحكم هذه في أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والصين وأستراليا والمكسيك وكندا، وفق ما قال كبير مسؤولي الشركة جيم ريان. وقال ريان إن المستهلكين الأمريكيين لن تطالهم هذه الزيادات، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وسترتفع أسعار أجهزة PS5 Digital Edition للبيع بالتجزئة في أوروبا إلى 449,99 يورو (450 دولاراً)، بعدما كان السعر يقرب من 400 يورو.

وسيباع الجهاز نفسه في المملكة المتحدة مقابل 389,99 جنيهاً إسترلينياً (462 دولاراً)، بعدما كان سعره 359,99 جنيهاً استرلينياً. أما في اليابان فسيرتفع سعره إلى 49478 يناً (363 دولاراً)، بعدما كان 43978 يناً بحسب الفرنسية

وعزت سوني هذا الارتفاع في الأسعار إلى "معدلات التضخم العالمية المرتفعة بالإضافة إلى اتجاهات العملة المعاكسة".

وقال ريان في بيان "بناءً على هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، اتخذت شركة اس آي إي قراراً صعباً بزيادة سعر التجزئة الموصى به لبلاي ستيشن 5 في أسواق محددة".

وقال إن الأولوية القصوى الحالية لشركة سوني تتمثل في معالجة أزمة الإمداد التي جعلت شراء أجهزة PS5 أمراً صعباً.