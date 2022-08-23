نشاط الشركات لمنطقة اليورو ينكمش للشهر الثاني على التوالي بفعل خفض الإنفاق

كشف مسح اليوم أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مقياسا جيدا لقوة الاقتصاد الكلية، إلى 49.2 من 49.9 في يوليو.

وتشير القراءة أدنى من 50 إلى انكماش، وتقديرات الشهر الجاري الأولية هي الأقل منذ فبراير 2021.

وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 من 51.2 وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.

وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجددا في الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 من 49.8 وهو أقل مستوى منذ يونيو 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 مقارنة مع 46.3 في يوليو.