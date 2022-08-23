«روشن» تطلق مرحلة الشقق السكنية الأولى في مشروع سدرة

أعلنت روشن العقارية، إطلاق مرحلة الشقق السكنية الأولى في مشروع سدرة السكني في الرياض.وتوفر مرحلة الشقق السكنية مساحات مفتوحة تعادل 45 في المائة من مساحتها الإجمالية، كما توفر 2.8 كيلو متر من المساحات الخضراء المجاورة للوادي لتضفي طابعا مميزا لسكانها، وتشمل الميزات الرئيسة الأخرى حدائق خاصة لبعض وحدات الطابق الأرضي، وشرفات خاصة للوحدات العليا، ومواقف سيارات مخصصة، ومجلس مشترك شبه خاص في معظم المباني، ومساحات حيوية مخصصة للمشاة تتيح الوصول بسهولة إلى المرافق العامة على بعد خطوات من الوحدات السكنية لتعزيز نمط حياة صحي.وتمزج الوحدات السكنية بين أحدث التقنيات في مجالات طرق البناء والري مع الاهتمام بالتراث العمراني السلماني لمنطقة الرياض، حيث جرى تصميم المباني السكنية البالغ عددها 88 بخيارين من الواجهات "كلاسيكي" و"حديث"، بينما تتميز الوحدات السكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة.وبعد أن أطلقت "روشن" بنجاح المرحلة السابقة في مشروع سدرة المتمثلة في فلل سكنية، تعمل الشركة على تطوير منتجات سكنية متنوعة حول المملكة، حيث جرى الإعلان أخيرا عن مشروع العروس في شمال محافظة جدة، بينما يجري تطوير مجتمعات أخرى متكاملة في تسع مدن في أربع مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير.