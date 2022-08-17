"وول ستريت" تستهل تداولاتها منخفضة بفعل تراجع أسهم النمو و"ناسداك" يهبط 1%

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم مع تعرض أسهم النمو لضغط جديد، إذ ارتفعت عائدات السندات قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو، في حين أثرت النتائج الضعيفة لمتاجر تارجت على قطاع البيع بالتجزئة.

وانخفض المؤشر داو جونز 122.46 نقطة، أو 0.36 في المائة، إلى 34029.55 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 24.80 نقطة، أو 0.58 في المائة، إلى 4280.40 نقطة. ولم يكن المؤشر ناسداك بأحسن حظا من سابقيه، إذ هبط هو الآخر 133.92 نقطة، أو 1.02 في المائة، إلى 12968.63 نقطة.