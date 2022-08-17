إصدار 700.6 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية حتى نهاية يوليو

أعلن برنامج "سكني" إصدار 700.60 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، منذ انطلاق المبادرة حتى نهاية يوليو 2022، منوها باستفادة 87.467 ألف أسرة، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 104.49 ألف أسرة.وأبرز التقرير الشهري للبرنامج مستجدات تحديثات البناء في المشاريع السكنية التي تنفذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، التي تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية.وبين التقرير، استفادة 7208 أسر خلال يوليو، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر ذاته 9184 أسرة، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030" بالوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030.واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، متضمنة باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة، وهي: "باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن"، إذ تمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.ولفت إلى أنها تأتي إيمانا من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، ويمكن الحصول عليها بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة، بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل، بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.وموقع وتطبيق "سكني" يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيا.